A legendás Dutra traktor a mai napig népszerűségnek örvend idehaza. Kiskőrös az erőgép emlékét ápolja. A hétvégén tizenkettedik alkalommal rendezik meg a Dutra-találkozót.

Az Úttörténeti Múzeumban mutatták be a gépeket az ide érkező vendégek

Fotó: Barta Zsolt

Szombaton mintegy 140 erőgép érkezett Bátaszéktől, Bócsán át Jásszentlászlóig bezárva az ország számos településéről, hogy a tulajdonosok bemutassák az idén is a járműveiket. Amikor az egyik résztvevőt kérdeztük, hogy miért is hozta el a gépét, csak annyit felelt: a barátja is itt van, ő pedig kíváncsi, hogy ki mit változtatott tavaly óta a kedvencén. A tulajdonosok sok esetben annyit költenek a gépekre, mint egy autóra, ugyanis az újrafestés, a csinosítás, sokszor egy vagyonba kerül. Illetve a rendezvény egyben egy kellemes program is, ahol a barátok és a családok találkoznak egymással, és egy kellemes ebéd mellett elbeszélgethetnek, és megtekinthetik a múzeumot is.

A szombat délelőtti megnyitón Belák József kiskőrösi dutrások vezetője köszöntötte a vendégeket. Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Dutra traktor születésénél, különböző modellek fejlesztésénél négy magyar Kossuth-díjas mérnök is dolgozott. Annak idején talán a szegénység, vagy a spórolás miatt úgy gyártották ezeket a gépeket, illetve bizonyos teherautókat, hogy az alkatrészek 70 százaléka azonos volt. Egy ügyes kezű gazda ember maga is képes volt alkatrész cserére, ma azonban ha lerobban a mezőn egy szuper erőgép, akkor telefonon kell hívni a szervizt, aki elküld egy szakembert, ő pedig egy számítógéppel megállapítja hol is a hiba, majd ezt követően kezdődik a javítás. Ez régen egyszerűbb és gyorsabb volt. A Dutra az a gép, amely sosem süllyed el a Kiskunság homokjában, sőt más járműveket pont ezzel a géppel húznak ki a talajból.