Még mindig a világbajnoksági bravúr örömében fürdőzik a TST tánciskola New Generation csapata. Hétfőn hajnalban érkeztek haza Horvátországból, a hiphop-táncvilágbajnokságról. Méltán lehetnek büszkék magukra, hiszen az aranyérem mellett sok szép eredmény született.

Horvátországban hip-hop világbajnokságon egyéniben Duka Viki világbajnok lett

Fotó: Beküldött fotó

Mint arról már beszámoltunk, a kecskeméti TST tánciskola New Generation formációja sikeresen kvalifikálta magát a hazai megmérettetéseken a világversenyre. A New Generation négy éve óta jól összeszokott csapat, mely – az időtartamot tekintve – már önmagában is kiemelkedő. Tagjai: Molnár Lilla, Molnár Hanna, Duka Viktória, Szikszai Csenge, Vörös Lara és Varga Lénárd. Váczi Niki, a tánciskola vezetője nagyon büszke rájuk. A korosztályuk vegyes, 8–16 évesek. Keményen küzdenek, a tánc iránti szeretetük és alázatuk példaértékű. Az öt lány és egy fiú mindennap keményen edzett, hogy a legjobb formáját adhassa a világbajnokságon. Ráadásul a legfiatalabb tehetség, a 8 éves Duka Viki és a 13 éves Molnár Lilla szólóban is kvalifikálta magát.

Váczi Nikolett elmondta: a hihetetlen siker mellett nagyszerű élményekkel is gazdagodtak. A hat fiatal a maximumot adta a világversenyen. Büszke volt rájuk. Az utolsó nap, vasárnap délután kezdődött el az eredményhirdetés, mely idén a különdíjakkal vette kezdetét. Mivel az eredményhirdetés egy elég hosszú ceremónia, így a kecskeméti fiatalok a közeli tengerparton kapcsolódtak ki, újabb videókat vettek fel a TikTok-csatornájukra. Egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy a Viktória Duka nevet hallják a messzeségből. Ekkor eszméltek fel, hogy valami történik a színpadon. Ugyanis a zsűri a szólóban is induló New Generation-tagot, a 8 éves Duka Vikit választotta meg a különdíj győztesének. A világversenyen 56 ország több ezer táncosa indult, a gyerektől a felnőtt korosztályig, és közülük egy férfit és egy női táncost választott ki a zsűri. A hölgyek között az Urban hiphop kategóriában a legjobbnak Duka Viki bizonyult. A csapat alig akart hinni a fülének, hogy ekkora sikert értek el. Viki meghatódva vette át a díjat.

S ez még nem minden: Viki a Mini profi szóló kategóriában is elnyerte az aranyérmet, azaz világbajnok lett. Ezzel immár a második világbajnoki aranyérmét szerezte meg a refis diáklány. A koreográfiájában Váczi Niki mellett részt vett egy „öregdiák” tanítvány, Elek Gábor is.

Horvátországban hip-hop világbajnokságon szerepelt a kecskeméti TST Tánciskola. A New Generation formáció 9. helyen végzett

Fotó: Beküldött fotó

A világbajnokságon további sikereket is elkönyvelhetett a TST. Már önmagában az is hatalmas eredmény volt, hogy profi kategóriában indulhatott a csapat. Szólóban Molnár Lilla a 4. helyen végzett, épphogy lecsúszva a dobogóról, mely szintén kiemelkedő eredmény.

A New Generation pedig a 9. helyen végzett, mely szintén nagy siker. A kecskeméti fiatalok 8–16 éves korosztályt képviselik, hazánkban az érvényben lévő versenyszabályok szerint gyerek kategóriában indulhatnak. A világversenyen azonban a profi juniorba sorolták őket, így a 16 éven felüliek között kellett helytállniuk, sokkal fiatalabban. Így a 9. hely méltán büszkeséggel töltheti el őket.

Váczi Niki elmondta: a csapat tökéletes összhangban van, a következő évben tovább érnek, és a cél a dobogó.

A sok versenyhétvége után most egy kis pihenő jön számukra. A következő három hónap a stílusedzésekről és az akrobatikus elemekről szól, az őszi új koreográfiákra készülnek. Lesznek edzőtáborok, és továbbra is készítik a TikTok-videókat. Hiszen e téren is topon vannak.