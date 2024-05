A polgármester köszöntőjében méltatta a díszoklevelet átvevő pedagógusok generációknak útravalót nyújtó munkáját, kiemelve, hogy a diplomájuk megszerzése óta eltelt évtizedekben hűséggel és odaadással szolgálták az oktatás ügyét. – Az önök munkája, odaadása és bölcsessége nélkülözhetetlen fundamentuma annak, hogy gyermekeink biztos alapokkal indulhattak el életük útján, akik közül sokan maguk is hozzájárulnak Kecskemét fejlődéséhez, gazdagításához, akár oktatásához is – mondta a polgármester, hozzátéve: ezek a diplomák nemcsak hosszú évek kemény munkáját és elhivatottságát ismerik el, hanem azt az emberi nagyságot és szakmai kiválóságot is, amit nap mint nap megjelenítenek.

Idén 15 arany, 13 gyémánt, 5 vas és 6 rubin díszoklevelet adott át Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Fotó: Bús Csaba

–Az önök tudása, tapasztalata és embersége példaértékű minden ember számára. Nem csak oktattak, hanem neveltek is. Értéket adtak át, és életre szóló nyomot hagytak diákjaik szívében és lelkében – mondott köszönetet a polgármester a pedagógusoknak.

70 éves jubileumi díszoklevelet vehettek át

70 évvel ezelőtt vette a diplomáját és rubin díszoklevelet kapott Csókás Sándorné Abos Jusztina, Kovács Istvánné Kincses Erzsébet, Retkes Anna, Ambrus Tiborné Győrffy Zója, Jámbor Jánosné Bosznyák Katalin és Kiss Gáborné Sutus-Juhász Gizella.

65 éves jubileumi díszoklevelet vehettek át

65 évvel ezelőtt vette át diplomáját és vas díszoklevélben részesült dr. Kávai Pálné Márton Anikó, dr. Pap István, dr. Szenáky Jánosné dr. Dékány Ilona, Szepes Lajos és Végh Ferencné Fazekas Terézia.