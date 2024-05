A Kölcsey-kör házigazdája dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő volt. Témaként a magyar költségvetési politika íve szolgált.

Családok támogatását szem előtt tartó gazdaságpolitikáról szólt Dr. Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára

Fotó: Orosz Fanni

Az est előadója dr. Banai Péter Benő államtitkár mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy ceglédi származása miatt az Alföld különösen közel áll a szívéhez. Az államtitkár előadásában átfogó képet nyújtott a hazai költségvetési politikáról, melyben többek között megemlítette a többgyermekes családok adókedvezményét is, de szót ejtett arról is, hogy 2010 óta a gazdaságpolitikai fordulat középpontjában a munkahely-teremtés áll.

Kiemelt cél, hogy minél többen alapítsanak családot

A magyar munkaerőpiac nemzetközi összevetésben kimagaslóan teljesített 2010 és 2019 között. Az államtitkár azt is hangsúlyozta, hogy a magyar családok számára a munkahely-teremtés sokkal nagyobb és stabilabb segítség, hiszen annak, aki dolgozni szeretne, meg is van rá a lehetősége. Továbbá 2010-óta egyre kevesebb lett a munkabért terhelő adó is, sőt a gyermekek után járó adókedvezmény mértéke is nőtt.

Sokan érdeklődtek az előadás iránt

Fotó: Orosz Fanni

A konzervatív kormány számára eddig is, és ezentúl is kiemelt célja, hogy minél többen alapítsanak családot, és vállaljanak gyermekeket, amit igyekeznek minél szélesebb körben támogatni. Az eddig tapasztalatok és felmérések alapján leginkább a keresztény családokban születik kettőnél több gyermek, ugyanakkor biztató, hogy friss adatok szerint a magyar fiatalok jelentős része tervez a jövőben gyermekeket vállalni.