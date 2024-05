– Az ezer főt is meghaladta a látogatók száma. Borzasztó nagy öröm számunkra, hogy még a tavalyi óriási érdeklődést is sikerült túlszárnyalni. Honvédelmi eszközbemutatót láthattak, a Hódmezővásárhelyi M30-as dandár hozott aknavetőt. A bajai társszervezetek is képviseltették magukat: a rendőrség, a katasztrófavédelem. A kicsiknek volt légvár, arcfestés, a nagyobbaknak OCR-pálya, íjászat, légfegyveres- és lézerlövészet. Nem hiányzott a lézertech sem. Azt láttuk és tapasztaltuk, hogy a nap végén mindenki elégedetten távozott – hangsúlyozta Bócsa Barnabás.

Kámánné dr. Bari Bernadett közösségi oldalán közzétett bejegyzésében így ír a rendezvényről.

– A kormányzati forrásból megépült bajai sportközpont egy igazi közösségi tér, családoknak, fiatalabbaknak és idősebbeknek kínál sport- és szabadidős programokat. Az elmúlt két esztendő bebizonyította, hogy szükség volt erre a fejlesztésre, hiszen azóta is gyerekek százai tapasztalhatták meg a sport szeretetét, az erős közösségek erejét! Köszönöm a szervezőknek a tartalmas programokat, gratulálok a családi naphoz! Isten éltesse a bajai Honvédelmi Sportközpontot – fogalmazott a polgármesterjelölt.