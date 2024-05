Orbán-nap 2 órája

Családi nap az Őrjegben: a gyermeknapon a kisebbeket kiemelt figyelem kísérte – galériával

Immáron harmadik éve, hogy a Hajós-Pincefaluban zajló Orbán-napi borünnephez kapcsolódva rendezték meg a Natúrparki Családi Napot az Őrjegben. A május 25-én, szombaton megtartott családi nap idén éppen gyermeknapra esett, ezért a kisebbek számára egy a szokásosnál is nagyobb sátrat állítottak fel benne színezőkkel, színes homokkép készítéssel, különféle fajátékokkal. Emellett szabadtéri játékok is várták a kicsiket, akik közül néhányat elég volt kimozdítani, hogy a hajósi kaszálók és löszpartok természetvédelmi terület szabadon látogatható Alföldi-Kéktúra túraútvonalát is megismerje.

Zsiga Ferenc Zsiga Ferenc

A megfáradt családokat a gulyakúti pihenőhely várta, amely egy igazán családias, természetközeli helyszínt biztosított a családi napra érkezőknek. Jöttek is gyalogosan, az ingyenesen bérelhető kerékpárokkal, vagy a Hajósi Pincefalu központjában működő információs ponttól induló taxijárattal. Családi napot tartottak az Őrjegben

Fotó: Zsiga Ferenc Ezen a pihenőhelyen található a Google térképeken is fellelhető Őrjegi banyakemence, amelyben kora reggeltől házi kenyerek, kelt kalácsok és sütemények készültek, ráadásul bárki bekapcsolódhatott a kemencés sütés rejtelmeibe. A gyógynövényes frissítők és ökológiai gazdálkodásban készült borok mellé kecskesajtokat, és most először rackajuhból készített Őrjegi-gulyást is kóstolhattak az érdeklődők. A rendezvény helyszínére érve a legfőbb látványosság ezúttal is a területen legelő 50 példányos magyar házi bivalygulya volt, a hatalmas állatokhoz most még közelebb lehetett férkőzni a vezetett túra keretében. A változatos programok közül a lovagoltatás, a szarvasgomba kutyás kereső bemutató, terápiás terelőkutya bemutató, a kerámikus foglalkozás és madárodú készítés volt a legnépszerűbb.

Családi napot tartottak az Őrjegben Fotók: Zsiga Ferenc

Az egyedülálló rendezvényhelyszín hangulatát a Levendula Citerazenekar előadása fokozta, bevonva a közönséget a gyerekdalok és népdalok éneklésébe. Amint azt a nap végén Agócs-Paluska Évától, az Őrjeg és Szőlőhegyei Natúrpark Egyesület elnökétől megtudtuk, az egész napos, kitűnő idővel párosuló szombati rendezvényen mintegy 350 látogató vett részt.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!