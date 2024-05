A családbarát települések, és a jó gyakorlataikat bemutató civil szervezetek részvételével első alkalommal rendezték meg az eseményt a megyeszékhelyen. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért szervezésében megvalósuló rendezvényen tapasztalatcserére is lehetőség volt, a családbarát szellemiség megteremtése érdekében. A megnyitón két államtitkár is felszólalt, valamint a szereplők együttműködési megállapodást írtak alá. Bővebb beszámoló a Hír FM kecskeméti műsorában hallható, illetve mi is beszámoltunk az expóról.

Első alkalommal tartottak családbarát expót Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.