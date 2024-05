Best of Mode

Csütörtökön 20 órakor kezdődik a bemelegítő koncert Kecskemét főterén. Színpadon a Best of Mode - Depeche Mode tribute band. A többi koncertnek azonban a Szabadidőközpont ad majd helyet.

Csütörtökön kezdődik a rock fesztivál Kecskeméten, minden koncert ingyenes

Fotó: Bús Csaba

Rockkamion

Péntek első nagy látványossága lesz a CityRocks Rockkamion, mely 14 órakor indul el a Szabadidőközponttól és 100 Rockzenész játszik majd a platón. Útvonal: Benkó Zoltán Szabadidőközpont Csabay Géza krt.- Nyíri út- III.Béla krt.- Vízmű utca- Izsáki út- a Neumann János Egyetem előtt (régi GAMF parkolójánál rövid megálló 14:00 órakor)- Izsáki út- Dobó István krt.-Batthyány utca – Katona József tér – Csányi János krt.– Koháry István körút– Piaristák tere– Széchenyi tér– Szilády Károly utca– Dobó István krt.

Az autósok, a közelben közlekedők türelmét előre is köszönik!

Pénteki fellépők

Pénteken kora estétől több koncert követi egymást a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban.

A-Színpad:

16.30-17.30 KIES

18.00-19.00 Rage Against The Machine Tribute by Subscribe

19.30-20.30 FISH!

21.30-23.00 Tankcsapda

B-Színpad:

17.30-18.30 SlaveYourSelf - Chris Cornell/Audioslave/Soundgarden tribute

19.00-20.00 Sabbath Szombat - Black Sabbath tribute

20-30-21.30 Depresszió

22.00-23.00 Big Gunz - AC/DC tribute

Szombati koncertek

A-Színpad:

Óriási bulinak ígérkezik a CityRocks Flashmob. CityRocks - Közép Európa legnagyobb rockzenekara 19.30-21.30-ig játszik. Egyszerre több százan játszanak majd, ismert rock és pop slágereket. Felcsendül például Robbie Williams, Skorpió, U2, Megadeth, Road, KFT, Abba és még sorolhatnánk.

Ezt követően 22.30-24.00 Mobilmánia- Vikidál Gyulával

B-Színpad:

17.00-18.00 Nova Prospect

18.30-19.30 The GetNos - Rolling Stones tribute

21.30-22.30 Road

23.00-24.00 Hollywood Rose - Guns 'N' Roses tribute

Ingyenes minden koncert

Az események mindegyike ingyenesen látogatható, előzetes regisztráció nélkül. A Benkó Zoltán Szabadidőközpontban lévő programokon – mindkét napon – a kapunyitás 16 óra. A rendezvény szervezői fenntartják a jogot, hogy a hatósági létszámkorlát felett a belépést korlátozzák.

Esőnap

A programokat kedvezőtlen időjárás esetén is megrendezik, kivéve a CityRocks Flashmobot, melynek az esőnapja: 2024. május 19. vasárnap 19.30 óra.

Kérnek mindenkit a helyszínre gyalogosan érkezzenek! Bejáratok a Domb Beach mellett, illetve a Csabay Géza körúton lesznek.