A Bogyó és Babóca sorozatot első perctől végigkísérte a bábművészet. A történeteket kezdetektől fogva, az első kötet 2004-es megjelenésétől rendszeresen elbábozta az írónő a férjével, könyvtárakban, óvodákban, sok-sok helyszínen. Így a bábok világa mindig is hozzátartozott a Bogyó és Babóca mesékhez.

Népszerű a Bogyó és Babóca bábkiállítás Halason is

Fotó: Pozsgai Ákos

A Bogyó és Babóca bábkönyv ötlete 2011-től formálódott az írónő gondolataiban, az volt a célja, hogy a rajzokon megismert figurák „testet öltsenek”, és újfajta ábrázolásban is megjelenjenek a legkisebbek számára. A bábkönyvet végül 2012-ben, csaknem egy éves munkával készítette el, sokféle kreatív megoldást alkalmazott a bábok, díszletek készítéséről külön fotómelléklet is készült. A könyv megjelenése után a bábjelenetek vitrinekbe kerültek, és vándorkiállításra indultak. A 14 vitrinből, 15 tablóból és a nagy léghajóból álló kiállítás azóta számtalan helyszínre kapott meghívást, itthon és a határon túl is. Minden évben több városban látható, egy helyszínen általában 3-4 hétig időzik az anyag. A kiskunhalasi kiállításhoz kapcsolódóan is teltházas előadást tartott Bartos Erika írónő a Csetényi Élményparkban.