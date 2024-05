A megállapodás elsődleges célja a duális képzési lehetőségek bővítése, illetve erősítése a Neumann János Egyetem és a Szentkirályi Magyarország között.

Balogh Levente és dr. habil. Fülöp Tamás rektor

Fotó: Bús Csaba

A pénteki ünnepségen dr. habil. Fülöp Tamás rektora felelevenítette a közös kapcsolat kezdetét. Elmondta: tavasz elején Balogh Levente a Neumann Klub kereteiben előadást tartott a hallgatóknak, mely nagyon inspiráló karrier tanácsadás is volt egyben. Ekkor merült fel, hogy nagyobb dimenzióban gondolkoznának, együttműködés formájában. Mindez a vártnál is hamarabb megvalósult, nagy örömükre.

Az egyetem már több mint 70 partnerrel kötött együttműködési megállapodást, köztük több a duális képzéshez, vagy a kutatás-képzéshez kapcsolódik.

A Szentkirályi Magyarországgal kötött messze kiemelkedik valamennyi közül, egyedülálló. A fő üzenete: egy olyan nemzetközileg is elismert, sikeres céggel lépnek kapcsolatba, mely elismeri a kiválóságokat, kiemelten kezeli a társadalmi felelősségvállalást, nyitott a felsőoktatás felé, helyi értéket teremt, nem utolsósorban jó példát mutat arra, hogyan lehet valaki sikeres.

Balogh Levente, a Szentkirályi ásványvíz alapítója hangsúlyozta, azért is jó, ha magyar nagyvállalkozások vannak, mert ők helyben vállalják a társadalmi felelősséget, helyben támogatnak. Míg egy itt működő külföldi, saját hazájában teszi mindezt. Balogh Levente megjegyezte: nagy örömmel tart a fiataloknak előadásokat, megmutatva, hogy itt is lehet sikeres valaki. Ő maga is lépésről lépésre érte el a sikereket, melyről mindig szívesen mesél. Tavaly több mint tízezer diákkal találkozott, ebben az évben pedig már mintegy ötezerrel, nemcsak Magyarországon, hanem Szlovákiában és Erdélyben is. Azt is mindig elmondja, hogy nem minden a pénz, ő maga értékteremtő üzletember.