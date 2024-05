Több mint tíz éve zajlik a „Virágos Balkonok” akció Kecskeméten. A Kecskeméti Városvédő és Városszépítő Egyesület Gyenes István kertésszel karöltve idén is mintegy 2000 tő balkon virágot oszt szét ingyenesen a belvárosi panelban élők között. Azzal a céllal, hogy szebbé tehessék otthonukat, és egyben Kecskemét belvárosát is. Idén is öt állomáson várták és várják a lakosságot, akik előzetesen a közös képviselőjüknél regisztráltak az akcióra.

Balkon virágokat osztanak Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

Az első állomás Kecskeméten, a Petőfi Sándor utcai Szalagház mögötti zöld terület volt, ahol Király József, a Kecskeméti Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke és Gyenes István kertész adta át az ajándék virágokat. Mindenki kettő muskátlit és kettő egynyári virágot kapott.

Ezt követően hétfőn este a Lordok Házánál is osztottak virágokat. Kedden a Horváth Döme körút környékén élők, és a Szabadság tér 5. szám alatti társasház lakói, míg szerdán a Dobó krt. és Batthyányi utca társasház lakói vehetik majd át a szép növényeket.