Soltvadkert városi sportcsarnokát 38 éve építették. Ráfért egy alapos felújítás. Ez meg is történt az elmúlt hetekben. Szerda délelőtt adták át a régi-új intézményt a sportolóközönségnek. A közel negyvenéves, felújított városi sportcsarnok átadóünnepsége a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5. b osztályának sportbemutatójával kezdődött.

Átvágták a szalagot

Fotó: Font Sándor országgyűlési képviselő Facebook-oldala

Temerini Ferenc, Soltvadkert polgármestere köszöntőjében a tao-támogatások jelentőségét hangsúlyozta. Történeti áttekintésében elmondta, hogy az 1986-ban átadott sportcsarnok, mely akkor óriási lépésnek számított a város életében, mára jócskán korszerűsítésre, felújításra szorult. A jelenlegi beruházás két üteme összesen 152 millió forintba került, ebből a tetőszerkezet cseréje 90, míg a sportpadlózat közel 62 millió forintba került.

Korábban már a sportcsarnok energetikai korszerűsítése is megtörtént.

Ilyés Ferenc, az Országos Kézilabda Szövetség elnöke elmondta, hogy ezer szállal kötődik a sporthoz, a kézilabdához, Soltvadkerthez pedig baráti szálak is fűzik családja révén, a város számára hazai pályát jelent. Mint mondta, a soltvadkerti sportélet országos szinten is érezteti hatását. Megtisztelte jelenlétével az eseményt édesapja, id. Ilyés Ferenc is, akit jó barátság fűz a Soltvadkerti Öregfiúk focicsapat tagjaihoz.