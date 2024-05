A gyógyítás a legszebb és a legnehezebb hivatás egyszerre, ott vagyunk a születésnél, a gyógyulásnál, megannyi sikeres felépülésnél, de ott kell lennünk a legnehezebb órákban, amikor az emberi lét fizikai, szellemi, lelki határainál járunk. Az ápolói munka nélkül nincs gyógyítás és az ápolók nélkül nincs működőképes kórház – fogalmazott köszöntőjében Göbl Vilmosné, a bajai kórház ápolási igazgatója. Külön őszinte megbecsüléssel és tisztelettel szólt a jelenleg is a betegágyak mellett teljesítő kollégáiról.

A ápolók nemzetközi napján az Év Asszisztense díjat Pálmainé Miskolczi Zsuzsanna, asszisztensnek adományozták

Fotó: Márton Anna

Az ápolói hivatását vonzóvá kell tenni a fiatalok számára

Göbl Vilmosné arról is beszélt, hogy a kórház egy csapat, ahol mindenkire szükség van, mindenkinek helyt kell állnia a legjobb tudása szerint ahhoz, hogy sikeresen működjenek. – Ezért is fontos, hogy az intézmény a lehetőségeihez mérten a jövőben is segít mindenkit, hogy továbbképezze magát, bővítse tudását, vagy új képesítéseket szerezzen. Helytállás, tudás, csapatmunka és összetartás. Nemcsak a napi munkánk, de a hivatásunk tiszteletének és megbecsülésének is ez az alapja. Mindent meg kell tennünk a szakma elismeréséért és azért, hogy a fiatalok számára újra vonzó pálya lehessen az egészségügy – hangsúlyozta Göbl Vilmosné.

Kiemelte tovább, ehhez a legfontosabb az, hogy szeressék hivatásukat, mert bármennyire nehéz a világ, a legszebb és legfontosabb munkát végezik. – Az életben nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet. A mai nap a tiszteletről és az elismerésről szól. Szeretnénk megköszönni a Bajai Szent Rókus Kórház valamennyi szakdolgozójának áldozatos munkáját és együttműködését – zárta gondolatait az ápolási igazgató.

Díjazták a kiemelkedően teljesítő munkatársakat

Florence Nightingale születésnapjához, május 12-hez kötik az ápolók nemzetközi napját. Ezen kívül a magyar ápolók napját is ünnepelik Kossuth Zsuzsanna születésnapján, Semmelweis Ignác születésnapja, július elseje pedig a magyar egészségügy napja – hangzott el az eseményen. Idén az intézmény Fül-Orr-Gégészet osztályának dolgozói készültek ünnepi műsorral a jeles nap alkalmából. Elhangzott: a karitatív attitűdökkel rendelkezők számára vonzó az ápolói hivatás. A szakma iránti elhivatottságot tükrözte a Pál utcai fiúk musicalből bemutatott részlet.

Az ápolók nemzetközi napja alkalmából rendezett ünnepségen a 30 éves Nővér Alapítvány hagyományosan, mint minden évben, egy szakdolgozót előző évi kiemelkedő és példaértékű munkája alapján pénzjutalomban részesített. Az Év ápolója díjat Foki Tímea ápolónak adományozta Schwalm Beáta, az alapítvány alapítója.