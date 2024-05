– Igyekszünk minden alkalommal valami újdonságot, valami mást nyújtani, hogy aki visszatér és rendszeres vásárló vagy látogató, mert nem feltétlenül vásárolnak az emberek, akkor ő is örömét lelje abban hogy ránéz a különleges látványos alvégi vásárra. Itt nemcsak élelmiszereket, hanem dísztárgyakat, használati tárgyakat is kínálnak. Aki ballagásra készül ilyen jellegű termékeket is találhat nálunk – tudtuk meg a szervezőtől.

Szőts Mónika szervező, az Alvégi Termelői és Kézműves Piac megálmodója és létrehozója

Fotó: Márton Anna

Legközelebb június 9-én rendezik meg az Alvégi Termelői és Kézműves Piacot, akkor főzéssel kedveskednek a látogatóknak. Kámánné dr. Bari Bernadett közösségi oldalán írt a vásárról és köszönetét fejezte ki a szervezőknek, a termelőknek, árusoknak a folyamatos jelenlétért. „Vasárnap ismét megtelt az alvégi közösségi tér. A tavalyi évben életre keltett Alvégi Termelői és Kézműves Piac népszerűsége töretlen és hétről-hétre egyre többen látogatnak ki ide. Ez az Alvégen élők közös sikere, hiszen pont azért hívtuk életre ezt a termelői vásárt, hogy tovább erősítsük az alvégiek közösségét! Köszönöm a szervezők munkáját, a kézművesek és a kistermelők folyamatos jelenlétét” – fogalmazott a bajai polgármesterjelölt.