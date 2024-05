Az állásbörze kínálata jól tükrözte a térség gazdasági struktúráját: hét ipari-járműipari, hat élelmiszeripari cég, három rendvédelmi szervezet, egy ruhaipari cég, illetve logisztikai és szállodaipari vállalkozás is kiállított, valamint jelen volt a nyugdíjasok munkaerőpiaci reintegrációját segítő CédrusNet is, így összesen 53 munkakörben kínáltak ennél is több pozíciót a jelenlévők. Többségében középfokú végzettséget, illetve betanítást igénylő munkakörök szerepeltek az állásbörzén, de négy diplomás álláshelyet is hoztak a kiállítók.

A kecskeméti állásbörze kiállítói széles skálát öleltek fel

Fotó: Bús Csaba

Az állásbörze a dinamikus munkaerő-növekedés miatt is fontos

Gaál József alpolgármester, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy csupán helyhiány miatt nem volt ennél is több kiállító. Emlékeztetett, hogy több ezerre nőhet a nyitott pozíciók száma a járásban, hiszen jelenleg is számos új gyár épül Kecskeméten. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy aki ma munkát keres Kecskeméten, az bizonyára talál is.

Gaál József elmondta: jelenleg 3000 álláskereső van a Kecskeméti járásban, a vármegyében pedig 10 ezer fő, és mindenki megtalálhatná a maga munkahelyét, ha találkozhat a kereslet a kínálattal.

Az alpolgámester arra bátorította a résztvevőket, hogy ha a jelenlegi végzettségük nem piacképes, akkor új képesítést szerezzenek a felnőttképzés keretében. Kitért arra is, hogy a szakképzés nagyon sikeres Kecskeméten: a Szakma Sztár országos döntőjében a KSZC diákjai 10 dobogós helyezést értek el, ami országosan a harmadik legjobb eredmény.