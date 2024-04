A Matematikában Tehetséges Gyermekek Alapítvány (MATEGYE) Zrínyi Ilona Matematikaversenyén idén 35. alkalommal hirdettek eredményt, a versenyre pedig több mint 50 ezer fiatal gondolkodó jelentkezett a kisiskolásoktól kezdve a középiskolásokon át.

Díjat kaptak a Zrínyi Ilona Matematikaverseny legjobbjai Kecskeméten

Fotó: Orosz Fanni

Az egykor kecskeméti rendezvényként induló verseny ma már országos hírnévre tett szert, a több mint 50 ezer fős megmérettetés döntőjének pedig ezúttal is a hírös város adott otthont. Az országos döntőbe csaknem 750 diák jutott be, több mint százan közülük pedig határon túlról érkeztek. A nagy létszám miatt a vasárnapi díjátadót két helyszínen rendezték meg: a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában illetve a Neumann János Egyetemen. Az eredményhirdetésen dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke, illetve Jánosi István kecskeméti tanácsnok is segítettek az elismerések átadásában.