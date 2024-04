A Szent György-napi sokadalomba régi idők óta mindig hatalmas a felhajtás. Így alakult ez vasárnap is. A portékákra kíváncsiak szintén tömeget alkottak, a helypénzszedők becslése szerint mintegy 20 ezren kerestek vásárfiát, vagy csak bámészkodtak a színes forgatagban. Tavasz lévén, ilyenkor a kertészek is kiállítják növényeiket, ezerféle fajt, fajtát. Különösen a cserepes muskátlijaikból vásároltak tőlük sokat, 600–800 forintért.

A kiskunmajsai borjakat kortól, fajtától függően,180-280 ezerért árulták

Fotó: Miklay Jenő

Az állatvásár is nagyobbra terebélyesedett, miként máskor, igaz, lovakat, ahogy már évek óta, utóbb sem árult senki. A számukra fenntartott helyett autóparkólónak fogták be a rendezők, mert tömérdek jármű gurult Kőrösre messzi városokból is.

Ellenben sertésekből most a szokásosnál bővebb volt a kínálat. Ezért áresést reméltek a vásárlók, ám meglepetésükre drágultak a jószágok. A választási malacok ára közelített néhol a darabonként 45 ezer forinthoz.

– Akik sokallják az árakat, elmondjuk nekik, hogy bizony a tenyésztési költségek is folyamatosan emelkednek. Szerencsére az utóbbi időben csökkent a takarmányok ára, e nélkül a jelenleginél is nagyobb lenne a drágulás. Közben sokat fogyott az állomány, mert az idősebbek abbahagyták a tenyésztést, és felgyorsult az export. Ezért jelenleg jobb piaci helyzetben vannak a tenyésztők, a haszonnal azonban továbbra sem lehetünk elégedettek. Körülbelül 15–30 százalék a nyereség, de abba nincs beszámítva a saját munka ára – magyarázta Rátóti Csaba törteli tenyésztő.

A gazdák szerint újabban javult a sertéstenyésztés jövedelmezősége

Fotó: Miklay Jenő

A szarvasmarha-tenyésztőknél is tapasztalható némi áremelkedés. Ők szintén a költségek növekedésével magyarázzák a változást. A piacos állomány is egyre kevesebb. A szarvasmarha-tenyésztésről szintén elmondható, hogy az utóbbi évben javult a gazdasági helyzetük, ám mire ide jutottak, a 10–30 állatot számláló kisüzemek közül – akár tejelő vagy húshasznú –, sok nem tudott fennmaradni az akkori veszteséges gazdálkodásban.

Ez idő tájt mindenek közt talán a kisállattenyésztés lendülete látványos. Vasárnap is főleg baromfifélékből kínáltak sokat és sokfélét.

– Mind többen látnak hozzá a szárnyasok vagy nyulak tenyésztéséhez. A szaporulatot viszonylag jó áron tudják értékesíteni, és ellátják hússal, tojással a saját háztartásukat. A kényelmesebbek a tojások kikeltetésével nem foglalkoznak, a kedvükre való növendék állatokból bőven találnak heti piacokon és itt, a vásárokban – hallottuk Tóth Ferenc kecskeméti tenyésztőtől.

Kacsamustra. A pelyhes jószágokat 800 forintért adták

Fotó: Miklay Jenő

A Szent György-napi kőrösi vásár legfőképpen az iparcikkárusok számára hozza a hasznot. Főleg átmeneti, nyári öltözetekkel állítottak ki, és úgy tűnt, sok portékát eladtak. A háztartási, kerti eszközök beszerzésének is elsősorban tavasszal jő el az ideje, ezért számtalan kosár, konyhai edény vált vásárfiává.