Vedelek Norbert arról számolt be, hogy hosszú jelölési folyamaton vannak túl, hiszen már hónapokkal ezelőtt döntött a párt vármegyei választmánya az önkormányzati választáshoz kapcsolódó vármegyei listákról. Az országos választmány a döntésével ezt hagyta jóvá, így kialakult a végleges névsor, amellyel a Fidesz-KDNP megméretteti magát vármegyei szinten.

A képen: Vedelek Norbert, bajai politikus

Forrás: Beküldött fotó

– Úgy gondolom, hogy erős csapatot tudunk kiállítani a választók elé, hiszen rutinos megyei képviselők, harcedzett polgármesterek és kitűnő szakemberek kerültek fel a listánkra. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ennek a vezetője lehetek! Jó szívvel tudom ajánlani a Fidesz-KDNP jelöltjeit a vármegyében élőknek! Ez a csapategység ad plusz erőt a munkához – fogalmazott.

– A vármegye tekintetében, melyek a legfontosabb teendők, amik várnak majd Önre? Ebben a ciklusban alelnökként dolgozott, ez gondolom nagyban segíti majd a jövőbeni munkáját.

– Örömmel vállaltam a mostani feladatot, ugyanakkor tisztában vagyok annak súlyával is. Az elmúlt években alelnökként volt rálátásom a vármegyei folyamatokra, így pontosan tudom, milyen feladatra jelentkeztem. A területfejlesztés, mely fő feladatunk a vármegyei önkormányzatnál, sok-sok koordinációt, párbeszédet igényel. Területileg nagy megye vagyunk, éppen ezért természetszerű, hogy eltérnek egyes helyi célok, irányok. Ugyanakkor össze kell fogni ezeket az eltérő motivációkat, hogy a vármegye egésze előre haladjon, hogy ne legyenek leszakadó térségek. Minden településre továbbra is figyelni fogunk! Bízom benne, hogy a választók bizalmából a folytatásban is jobboldali testületi többség lesz a vármegyei közgyűlésben, hiszen akkor tudjuk folytatni a megkezdett munkánkat. Bányai Gábor korábbi elnök és Rideg László regnáló vármegyei elnök, olyan szilárd alapokon álló, működőképes modellt építettek ki a vármegyei önkormányzatnál, amely megadja a zökkenőmentes átállás lehetőségét az új ciklusra is.

– A vármegyei elnöki jelöltség adta feladatok mellett vigyázó szemét Baján tartja, természetesen. Hogy látja a jelenlegi helyzetet?

– Baja sorsát különösen a szívemet viselem, hiszen itt élek a családommal. Egy átlag bajai polgár az elmúlt években a városháza tájáról érkező hírekben visszaadott pályázatokról, Gyurcsány Ferenc embereiből álló tanácsadó testületről, pártpolitikai csatározásokról, méhlegelőkről halhatott, miközben a város helyben toporog. Az elmúlt öt évben csak látszattevékenység történt városvezetés címén a baloldali-liberális oldalon. A választás közeledtével megélénkült a mozgás, de csekély önálló eredményt tud felmutatni a jelenlegi baloldali városvezetés. Egyre több bajai gondolja úgy, hogy átverték.

– Milyen kampányra számít? A Fidesz-KDNP jövendőbeli frakciója milyen tagokból áll? Kámánné dr. Bari Bernadett polgármester-jelölt milyen jövőt ígér a város lakói számára?

– Megszaporodtak a baloldalon az álcivil, álfüggetlen jelöltek, ez is mutatja, hogy nem büszkék eddigi tevékenységükre, sem ők maguk, sem a pártjaik. Baját például véve másról sem szólt az elmúlt időszak a baloldalon, csak a kiszorítósdiról. Joggal érezhetik úgy a bajaiak, hogy velük nem foglalkozott a liberális városvezetés. Ezzel szemben a bajai Fidesz-KDNP egységes csapattal vág neki a választásoknak. Már januárban elkezdődött az a folyamat, melynek keretében 6 ezer bajai mondta el kérésünkre a véleményét Baja jövőjével kapcsolatban. Ezeket a meglátásokat beépítettük a Bajaiak Programjába. A Fidesz-KDNP a háborúskodás helyet az együttműködést szorgalmazza. Hiszem azt, hogy ez a közös gondolkodás újra elhozhatja a fejlődést Bajának. Kámánné dr. Bari Bernadett polgármesterjelölt asszonnyal Baja jövőjét tudjuk építeni!

– Mi a tétje a június 9-i választásnak?

– A mostani választásokon döntünk arról, hogy ki vezesse a településünket, a települési és vármegyei testületeket, és döntünk az Európai Parlamentbe jutó képviselőkről is. Ilyen kitekintésben a választások tétje hatalmas: háborút akarunk vagy békét, szeretnénk-e migránsokat befogadni, megvédjük-e gyermekeinket a genderideológiától. A Fidesz-KDNP álláspontja egyértelmű: békét akarunk, nem akarunk migránsokat és megvédjük a gyermekeinket. Bízom a választók bölcs döntésében, hogy újabb ciklusra kapunk felhatalmazást munkánk folytatására.