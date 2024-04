A játszóteret is rendbe tették, a nyilvános mellékhelyiséget is felújították a városi cég dolgozói. A nyáron szinte minden hétvégére jut majd egy rendezvény. Így például az Országos Birkózó Szövetség itt szervezi meg a strandbirkózás három fordulóját is. A GO Sportegyesület júliusi VI. Vadkerti-tó Futóversenyére is lehet már készülni.

Készülnek a nyárra Soltvadkerten

Fotó: Barta Zsolt / archív-felvétel