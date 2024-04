Mint a Nébih honlapján közölték: az időjárási előrejelzés alapján a következő napokban borult, hűvös idő várható, helyenként záporokkal. Az előrejelzett időjárási körülmények növelik a levegő és a holt biomassza nedvességét. Ennek következtében a tűzveszély várhatóan még tovább fog csökkenni, ezért a hatóság a holnapi naptól visszavonja a tűzgyújtási tilalmat Csongrád-Csanád, Jász-Nagy-Szolnok, valamint Hajdú-Bihar vármegyék területén.

Bács-Kiskunban érvényben maradt a tűzgyújtási tilalom

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Bács-Kiskun vármegyében is hullott csapadék, ennek mennyisége azonban egyelőre nem indokolja a visszavonást, ezért ebben a vármegyében a hatóság továbbra is fenntartja a tűzgyújtási tilalmat. A Nébih arra is felhívta a figyelmet, hogy erdőterületen a tűzgyújtási tilalom visszavonása után is kizárólag szélcsendes időben, a kijelölt és kiépített tűzrakó helyeken szabad tüzet rakni. A tüzet felügyelet nélkül hagyni veszélyes és tilos, biztonságos eloltásáról minden esetben maradéktalanul gondoskodni kell.