Mint azt a knp.hu oldalon írták: a vizek felszáradásáig egy kicsit hosszabb, de bakancsban végigjárható alternatív útvonalat javasolnak a szúnyogoktól nem megriadó, vállalkozó kedvű túrázóknak.

Víz alatt a zöld sáv túraút egy része

Fotó: Szabó Endre / Forrás: knp.hu

A zöld sáv jelzésű útvonal az Árpádszállás vasúti megállótól indul, érinti Tőserdőt, Tiszaalpáron a templomdomb melletti Árpád-kori feltárást, és a Mátyás király utcai buszmegállóban fejeződik be. Hossza 7 kilométer, ez lett egy kicsit hosszabb, hogy a víz alatt álló szakasz kikerülésével.

Arról is írtak, hogy további túraútvonal a területen a zöld félkör jelzésű körtúra. Hossza 3,5 kilométer. Kezdőpontja Tőserdőn a Szikrai-holtágnál lévő híd, a parkoló mellett. Első szakasza a Holt-Tiszával párhuzamosan halad, a Tiszaalpárra vezető zöld sávval együtt. Majd éles jobb kanyarral a zöld félkör jelzésű turistaút eltávolodik a holtágtól és a zöld sávtól, és csodálatos ártéri erdőtársulásokon keresztül haladva érjük el a másik ágát. Útközben útba lehet ejteni a Sulymos-tó – a Tisza egykori morotvája – mellett álló madárlest is a zöld háromszög jelzésű turistaúton. A hurokszerű túraút egyben a Kontyvirág tanösvény útvonala is, amelynek állomásai az árterek világával ismertetik meg a látogatókat.