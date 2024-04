Ahogy Soltvadkert felől közelítünk Tázlár felé az országúton, a falu előtt jobb oldalon, az egyik tanya hatalmas udvarában gyönyörű, óriási tulipánmezőt talál az ember.

A tázlári tulipánmező lenyűgözi a látogatót. A virágok között Domonyi Erika

Fotó: Barta Zsolt

Bár ez a virág több hétig is virágozhat tavasszal, most azonban szinte nem volt tavasz, ugyanis februárra esett március, most pedig mintha júniust írna az időjárás. 25–28 fokos melegek köszöntöttek az országra, így a tulipán is hamar hozta a virágját és rövidebb idő alatt hullatja el a szirmokat. Azonban a héten még megnézhető a pompás ültetvény. Mintegy 35 féle tulipánt lehet megtekinteni, a becslések szerint 350 ezer virág pompázhat a hatalmas kertben – mondta Domonyi Erika, aki a látogatókat szokta kalauzolni. Érdemes megtekinteni a tulipántengert.