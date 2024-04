A versenyt két nagyobb cég, az Izsáki Házi Tészta Kft., illetve az Alföldi Garabonciás Kft támogatta alapanyagokkal.

A Táncoslábúak és fürge kezűek csapata harminc főre készítette az ebédet

Fotó: Barta Zsolt

A csapatok jó hangulatban készítették az ételeket. Köztük volt a Táncoslábúak és fürge kezűek csapata, melynek tagjait a helyi Sárfehér Néptáncegyüttes tagjai alkották. Ficsór Márta hírportálunknak elmondta, hogy harminc főre főztek ebédet. Egy olasz jellegű ételt készítettek, amelyet tejszínnel, paradicsommal és szarvasgombás sajttal ízesítettek. Végül pedig négy féle vargabélest is sütöttek. Mindehhez negyven-ötven tojást használtak fel, illetve négy kiló tésztát is kaptak. Megjegyezte, hogy ez egy olyan társasági esemény, amelyet nem hagynának ki, így jövőre is részt vesznek a majálison.

A Turul csapat grendírmarsot készített a nap során

Fotó: Barta Zsolt

A főzők között volt a Turul csapat is. A Turul Katonai Hagyományőrző Egyesület tagjai mellett Balassagyarmatról, Sopronból is érkeztek vendégek. Második világháborús egyenruhában készítették a grenadírmarsot, azaz a krumplis tésztát a csapattagok egy kialakított katonai konyhán. Fazekas Krisztián izsáki hagyományőrző vezette a csoportot, melynek tagjai elhozták a fegyvereiket is, amelyek között volt egy klasszikus német golyószóró is. Ahogy a vezető fogalmazott, ez az étel volt a legegyszerűbben előállítható a frontokon. Gyorsan elkészíthető, egyszerű, de mégis meleg ételként lehetett tálalni a lövészárkok katonáinak.