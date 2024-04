TeSzedd 53 perce

Több száz zsák szemetet gyűjtöttek Lajosmizsén

Az idei évben is csatlakozott a lajosmizsei önkormányzat a TeSzedd országos szemétgyűjtő akcióhoz. 12 éve már, hogy elindult az országos kezdeményezés, amihez minden évben társul a városvezetés és az önkéntesek csapata, és így volt ez idén is: kedden és pénteken is Lajosmizse és környéke szemétmentesítésén dolgoztak – tájékoztatott Horváth Sándor, aki helyi koordinátorként irányítja a települési akciókat.

Kedden az intézmények bevonásával tisztították meg az 5-ös főút mentén lévő külterületi kerékpárutakat Kecskemét és Felsőlajos irányába. Több száz zsák szeméttől tisztították meg Lajosmizsét

Fotó: Horváth Sándor Az Egészségház, a Művelődési Ház és Könyvtár, valamit az Önkormányzati Hivatal munkatársai közel 40 zsák szemetet szedtek össze ezekről a területekről. Az általános iskolások már hétfőn, a Föld napján a városközpontban szedték össze a szemetet. Pénteken délután két felvonásban várták az önkénteseket a Ceglédi út külterületi részének megtisztítására, ahol a Meserét Óvoda és a Művelődési Ház munkatársai voltak még segítségükre. A jó hangulatú munka eredményeként 46 zsák szemetet szedtek össze.

Horváth Sándor elmondta, hogy néhány napja az Aranyhomok Vadásztársaság is megszervezte az alsólajosi részen a szemétszedést, ők 200 zsáknyi hulladékot gyűjtöttek. Szombaton a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozott az akcióhoz, akik 300 zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze.

Az önkormányzat mellett több civil szervezet is szervezett szemétszedési akciót, így az elkerülőút és a dűlőutak is megtisztultak. Mint Horváth Sándor elmondta, évről évre szinte ugyanazokat a területeket kell megtisztítani, mert folyamatosan újratermelődik a szemét. – Jó látni, hogy minden helyi intézmény csatlakozik hozzánk és egy összehangolt, átgondolt menetrend szerint sikerül több száz zsáknyi szeméttől megtisztítani Lajosmizse közterületeit. Nagyon fontos a példamutatás és a figyelem felhívása erre a problémára – fogalmazott Horváth Sándor.



