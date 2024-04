Egyidejűleg több program is futott, hiszen az odalátogatók megtekinthették a Bárányfelhő-bodorító című rajzpályázat kiállított képeit, iskolások számára különleges, interaktív foglalkozásokkal készültek, ahol többek között virtuális sétát is tehettek a Termostar Biomassza Telephelyen, de Klíma Kvízzel is próbára tehették tudásukat.

Szamler László önkormányzati képviselő

Fotó: Bús Csaba

A Hírös Agórában délelőtt 10-kor Szamler László önkormányzati képviselő köszöntötte a vendégeket, aki Kecskemét város polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia üdvözletét is átadta. Az önkormányzati képviselő felhívta a figyelmet a minél energiatakarékosabb és környezettudatosabb szolgáltatások kiválasztására is, melyre már hosszú évek óta törekszik a Termostar Hőszolgáltató Kft. is.

A köszöntőt távhőszolgáltatással kapcsolatos előadások követték

Először Lázár Mózes, az MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója ragadta meg az alkalmat, hogy kiemelje a távhőszolgáltatás előnyeit, melyek közé tartozik a kényelem, a biztonság, a tisztaság, az egyenletes hőmérséklet, a stabilitás, vagyis a szolgáltatás nem igényel rendszeres karbantartást az ügyfél részéről. A vezérigazgató az előnyökhöz sorolta természetesen a kiegyensúlyozott és olcsó árakat, és természetesen a környezettudatosságot is.

– Azt várjuk, hogy valahogy megváltozzanak a dolgok vagy mástól várjuk a változást – fogalmazott Lázár Mózes, majd hozzátette, hogy változásért mi magunknak kell tenni.