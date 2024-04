A rendezvény az évek folyamán rengeteget változott: kezdetben virágok vásárán volt a hangsúly, mára már azonban sokszínű kulturális programokkal is kiegészült, ahol Kiskunfélegyháza közösségei mutathatják be magukat és műsorszámaikat. A rendezvény 8 órakor kezdődik, amikor elindul a dísznövények, virágkertészeti- és kézműves termékek bemutatója és vására. Itt a résztvevők megcsodálhatják a tavasz legszebb növényeit, és megismerkedhetnek olyan helyi termelőkkel és kézművesekkel, akik meghatározó szerepet töltenek be a környék életében. 10 órakor kezdődnek a kulturális programok, ahol a Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvózenekar, a Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes, a Félegyházi Népdalkör és a Silverstep Táncstúdió előadásait élvezhetik az érdeklődők.

Szombaton virágünnep lesz Félegyházán

Forrás: shuttrstock.com / illusztráció