A rendezvény célja a falusi élet bemutatása és népszerűsítése. Nyitott portákat kerestek meg a szervezők, akik hajlandók megmutatni tevékenységüket. Állattartó telep, különböző gazdaságok, kecskefarm, akik sajtot gyártanak, de borászok is bekapcsolódnak a rendezvénybe. Madárgyűrűzéssel is találkozhatnak a látogatók, rengeteg énekes madár figyelhető meg a helyszínen, ahol a vízparti élővilágot is megcsodálhatják a látogatók. A helyi múzeum is nyitva lesz, továbbá traktorjáratot is kipróbálhatnak az érdeklődők. Bajáról a kisvonat is kidöcög Bácsszentgyörgyig, bárki felülhet rá. Az autentikus falusi élet 10 és 16 óra között tekinthető meg, ezen időszak alatt fogadják a látogatókat – tudtuk meg Szőts Mónikától, az Úticél Egyesület vezetőjétől.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció