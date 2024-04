Az önkormányzat a vármegyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívásra benyújtott pályázata sikeresnek bizonyult, így százmillió forint jut a labor és a rendelőintézet épületének rekonstrukciójára.

Az egészségügy fejlesztését kiemelt feladatunknak tekintjük – hangsúlyozta Lesi Árpád polgármester

Fotó: Gulyás Sándor

– Önkormányzatunk mindig is kiemelt figyelmet fordított az egészségügy fejlesztésére. Megújult az egészségügyi központ labor és fizioterápia épülete. A beruházás a magyar kormánytól kapott 50 millió forintos támogatás segítségével valósult meg. Egy évvel korábban, a vármegyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert 89,6 millió forintból készült el az egészségügyi központunk épületének energetikai felújítása. A beruházás részét képezte a kazánok cseréje és a belső autóparkoló rendbetétele is. A tasskertesi orvosi rendelő épületének rekonstrukciója a Vidékfejlesztési Program keretében, a Szabadszállási Gazdakör Leader HACS Helyi fejlesztések támogatása pályázatán elnyert 12,96 millió forintos támogatásból és az önkormányzat 8 millió forintos önerejéből valósult meg. A háziorvosi szolgálat mosdóinak az akadálymentesítése és felújítása is folyamatban van, kettő már elkészült, júliusig a harmadik is, mindez teljes egészében önkormányzati költségvetésből – mondta el hírportálunk érdeklődésére Lesi Árpád polgármester.

Több mint 30 ezer ember fér hozzá a korábbinál jóval egyszerűbben és jobb minőségben a járóbeteg-ellátáshoz Kunszentmiklóson és a járásban, ezért vált szükségessé a labor és a rendelőintézet épületének teljes körű megújítása, aminek befejezésére a vármegyei TOP Pluszos támogatásnak köszönhetően 100 millió forint jut.

– A projekt keretében a labor épülete külső hőszigetelést kap, a pincehelyiség felújításra kerül, benne irattár kap helyet. Megvalósul a parkoló rekonstrukciója, valamint a szakorvosi rendelőintézet főépületének burkolatai is korszerűsítésre kerülnek. A megújult környezet a betegek érdekeit, kényelmét szolgálja – tette hozzá a polgármester.