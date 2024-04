Adonyi Gabriella, az iskola angol nyelvtanára köszöntőjében kiemelte, hogy a drámaíró és költő, aki nem csupán az angol nyelvű drámaírásnak, hanem a világirodalomnak is kiemelkedő alakja, és aki színészként is nevet szerzett magának hazájában. A drámaírás mágusának népszerűsége mindmáig töretlen, minden fontosabb élő nyelven elérhető az életműve; négyszáz éve játsszák a színházak a darabjait, melyek könyves és filmes adaptációi sorra hódították és hódítják meg ma is a világot, fontosabb művei az alapműveltség részét képezik egyes sorai szállóigévé váltak – fogalmazott a pedagógus.

Shakespeare szellemében rendezték meg a lajosmizsei iskola angol nyelvi versenyét

Fotó: Lajosmizsei iskola

Adonyi Gabriella elmondta, hogy a verseny célja a kreativitás fejlesztése és a megszerzett ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása volt. A versenyző csapatoknak nemcsak leleményességükről és színészi játékukról kellett tanúbizonyságot tenniük, hanem az angol nyelvi kommunikatív képességeikről is.

Az országszerte beérkezett pályaműveket zsűri értékelte, melynek tagja volt Leslie Hayler, a Brit Nagykövetség másodtitkára, Dr. Fazekas Sándor- irodalomtörténész, műfordító, drámatörténet tanár, MATE Kaposvári Campusáról, Galambos Attila, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház irodalmi vezetője, Páli Éva, az Oxford University Press képviselője és Fekete Pál Péter operatőr.

Az eredményhirdetésen Leslie Haylert mondott köszöntőt, majd Fazekas Sándor röviden értékelte a pályázatokat.

A 7. évfolyamosok közül 3. helyezést ért el a Peers csapata a Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskolából. 2. helyezést ért el a Shakem csapata a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiumából, és első helyezett lett a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Shakespeare in Action csapata.