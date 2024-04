Arról már korábban beszámoltunk, hogy Bednár Zoltán és Lénárt Ákos, a kecskeméti Cafe Plázs Dessert Boutique szakácsai nyerték a World Pizza Championship Selections – Hungary hazai válogatóját. Ők képviselik Magyarországot Pármában, a pizza-világbajnokságon. A versenyre azért neveztek be, hogy jól érezzék magukat és végre a kezük munkáját megmérettessék a legjobbak között. Ők maguk is meglepődtek a sikerükön, és már tervezgetik, hogy milyen pizzákat sütnek a 2025-ös világbajnokságon.

Lénárt Ákos és Bednár Zoltán készítette el az ország legjobb pizzáját, így kvalifikálták magukat a jövő évi olaszországi világbajnokságra

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Izland konyhájával is ismerkedett

Bednár Zoltán, a Cafe Plázs konyhafőnöke az elmúlt években több országban is dolgozott, hogy megismerje a különböző nemzetek konyháit.

– Kecskeméten, a Széchenyi vendéglátó középiskolában végeztem 2013-ban, majd jött Anglia, Ausztria és egy rövid időre még Izland is – elevenítette fel Zoltán, pályafutása kezdeti éveit. – Amikor hazatértem több neves étteremben dolgoztam. Többek között Kecskeméten a régi gyakorlati helyemen, a Három Gúnárban, valamint az Olivolában, a Spalettában. Mivel mindig kerestem a kihívásokat, vágytam az új tapasztalatokra, így Budapest és Balaton sem maradhatott ki a sorból. Végül tavaly a Cafe Plázs konyhafőnöki posztját ajánlotta fel Zsíros László tulajdonos, melyre azonnal igent mondtam – összegezte a fiatal szakács, majd további érdekességeket árult el magáról.

– A gasztronómia területén sokfelé kalandoztam, de egyértelművé vált a számomra, hogy az olasz konyha áll legközelebb hozzám, ezen belül is a pizza a nagy szerelem – tette hozzá.

Szicíliai szakácsoktól tanult pizzát sütni

A versenyen Lénárt Ákossal közösen vettek részt. Ákos Szegedről származik, de már régóta Kecskeméten él.

– A vendéglátást bármixerként és bártenderként kezdtem Szegeden, később Németországban tanultam ki a pizzasütés tudományát. A Bodeni-tó partján szicíliai szakácsoktól tanulhattam a klasszikus olasz pizza sütésének minden fortélyát. Később Angliában is dolgoztam, majd a házasság révén kerültem Kecskemétre. Zolival még 2017-ben az Olivolában ismerkedtem meg, azóta is tart a barátságunk. Az élet mindkettőnket másfelé vitt, de most a Plázs konyhafőnökeként arra kért, csatlakozzak a csapatához. Örömmel vállaltam. Nekem is a pizza a nagy szerelem, a másik pedig a kovászolás – mondta Ákos.

A díjnyertes pizza titkai

Zolinak és Ákosnak ez volt az első versenye, az országos megméretésről egy barátjuk szólt, aki tavaly megnyerte a hazai válogatót. A díjnyertes pizza titkairól is kérdeztük őket.

– A versenyre a pizzatésztát előre el kellett készítenünk, és vinnünk magunkkal. Ott már csak nyújtottuk a kovászolással készült pizzatésztát, feltéteket tettük fel, sütöttük, díszítettük, tálaltuk. Nem akartuk túlbonyolítani a pizzát, az egyensúlyra törekedtünk az ízvilágát tekintve. A neve: Il bosco del Latte Affumincato, azaz erdei füstölt tej. Ez egy nápolyi stílusú, autentikus classica pizza. Vastag, három és fél centis széllel, középütt papírvékony tésztával. A feltétek között volt füstölt kaliforniaipaprika-szósz, törökmézbe kimártott articsóka, fermentált lila répa, házi füstölésű szarvasbélszín, mozzarella, pekorino sajt, burrata sajt. A díjnyertes pizzát a verseny előtt egyetlen egyszer sütöttük meg, nem kellett gyakorolnunk, hiszen a mindennapjaink szerves része a pizzasütés – részletezték a tehetséges szakácsok, akik a Cafe Plázsban nyolc tradicionális olasz és két magyaros jellegű pizzát készítenek.

Három szakács közös sikere

Az első helyezést elért pizzájuk nemcsak kettejük tehetségét dicséri, a csapat harmadik tagja Susán Péter, konyhafőnök-helyettes volt, aki szintén jelentős mértékben hozzájárult a sikerhez. Így a három szakács egyéni tudása és szakmai erőssége adódott össze, és született meg az ország legjobb pizzája.

A világbajnokság 2025 tavaszán lesz Olaszországban, Pármában, ahová a három szakács együtt utazik. Terveik szerint több kategóriában is indulnak, csapatban és egyéniben egyaránt. A világbajnokságon általában 9-10 kategóriát hirdetnek, és 700-800 csapat méreti meg magát.