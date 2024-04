Akik kilátogattak nemcsak vásároltak, hanem beszélgettek, időt töltöttek el egymással. Sokan jöttek a meleg időben, gyermekek és felnőttek egyaránt. Kilátogatott Nyirati Klára polgármester, Széll Péter alpolgármester, valamint több önkormányzati képviselő is.

A Szabadság út és a Lőkert sor utca kereszteződésénél tartották meg a vásárt

Fotó: Márton Anna

Kámánné dr. Bari Bernadett, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, a városrész önkormányzati képviselője a baon.hu-nak hangsúlyozta, nagyon jó úton vannak ahhoz, hogy az elképzeléseiket megvalósítsák és tartóssá tegyék ezt a hagyományt. – Nagyon fontos ígéret és vállalásunk volt 2019-ben, hogy az Alvég városrészben is közösségi teret alakítunk ki, hiszen ez a terület kicsit kiesett a városi körforgalomból, itt nem voltak külön rendezvények, eddig. A kezdeményezés 2020-ban indult az Alvégi karácsonnyal, akkor még vicces, de egymagam díszítettem a karácsonyfát szájmaszkban, az akkori előírásoknak megfelelően – mondta lapunknak Kámánné dr. Bari Bernadett.

A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, az Alvég városrész jelenlegi önkormányzati képviselője hozzátette, az évek alatt a környékbeli vállalkozók és civil szervezetek támogatásával nőtte ki magát a rendezvény, vált hagyománnyá az Alvégi termelői és kézműves piac is. Minden hónap második vasárnapján tartják a piacot az új közösségi téren. Amikor van rá lehetősé,g a szervezők különböző zenés produkciókkal is készülnek. Volt már rá példa, hogy jótékonysági főzést is rendeztek.