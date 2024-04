Kígyósi Csárda 47 perce

Pelikán Kupával jöttek haza a soltszentimrei szakácsok Szolnokról

Cukrászok, szakácsok, pincérek, idén már pékek is versenybe szálltak a XVII. Pelikán Kupán Szolnokon. A rangos versenyen a Kígyósi Csárda szakácsai és szakácstanulói is ringbe szálltak. Balog Martin konyhafőnök, csapattársával Takács Péterrel elsők lettek a szakácsok között, így kategóriájukban elhozták a fődíjat, a Pelikán Kupát is. Tanulóik, Szigeti Anna és Janosics Bence is kitettek magukért, teljesítményüket aranyéremmel jutalmazta a országos és világbajnok szakácsokból álló zsűri.

Gulyás Sándor Gulyás Sándor

A rangos gasztronómiai versenyt, a Pelikán Kupát, 17. alkalommal rendezte meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az országos szintű megmérettetésre szakács, cukrász, pincér és az idén először pék szakmában várták a szervezők a tanuló és felnőtt versenyzőket, illetve csapatokat. Takács Péter, Balog Martin, Szigeti Anna és Janosics Bence

Fotó: Kapott fotó – Az országos gasztronómiai versenyen, idén fiatal kollégámat, Takács Pétert választottam társamul. Annak ellenére, hogy harmadszorra mérettetem meg magam a Pelikán Kupán, nem kis fejtörést okozott a menü összeállítása, és elkészítése – monda el hírportálunk érdeklődésére Balog Martin, a Magyarország étele verseny tavalyi győztese, az idei stuttgarti szakácsolimpia bronzérmese. Balog Martinnak és Takács Péternek a versenykiírásnak megfelelően egy ötfogásos alkalmi menüt és négy különböző vendégváró falatkát (fingerfood) kellett elkészíteni. – Menünk balkáni gerle levesből, borgőzös szilvásváradi sebes pisztrángból, mangalica malacpecsenyéből, belga-csokis lávasütiből állt. A hideg és meleg vendégváró falatkákhoz egyebek között kacsamájat, füstölt lazacot, karcagi rackabárányszűz sonkát, sajtokat, gyümölcsöket, zöldségeket használtunk alapanyagnak. Az elnyert aranyérem és a Pelikán Kupa ékes bizonyítéka annak, hogy munkánk nem volt hiába való. Külön köszönet illeti Gyenes László kollégámat, aki a saját szabad idejét nem sajnálva reggelbe nyúló munkával segítette a felkészülést – tette hozzá Balog Martin. Fotó: Kapott fotó Takács Péter hat éve szakács, a Pelikán Kupa volt az első versenye. – Nagyon sokat küzdöttünk a menüsor összeállításával, majd az ételek elkészítésével. Bár nagyon jól sikerült minden, nem gondoltam, hogy kategóriagyőztesek leszünk. A siker nagyon nagy lökést adott számomra, hogy tovább fejlesszem magam. Álmom, hogy kijussak a stuttgarti szakácsolimpiára – fogalmazott Takács Péter. A tanulók hasonló feladatot kaptak mint a felnőttek, így Szigeti Annának és Janosics Bencének négy fogásos napi menüt és négy különböző fingerfoodot kellett letenni a zsűri asztalára. A fiatalok soksajtos mizsei rúzsos krémlevest, tengeri sügérrel töltött házi készítésű „szabógallér” színes tésztát, őzgerinc filét és szamócás desszertet készítettek. A hideg és meleg vendégváró falatkákhoz egyebek mellett tonhalat, mangalica malac szűzpecsenyét, parasztsonkát, borjúlábat, grillezett zöldségeket, rókagombát használtak. Fotó: Kapott fotó – Nagyon sokat jelentett számunkra a felnőtt kollégák segítsége, támogatása, hiszen nélkülünk nem biztos, hogy ilyen sikert könyvelhettünk volna el – fogalmazott Janosics Bence, és Szigeti Anna, akik mindketten a a Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum tanulói.



