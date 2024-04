Az előkészítő munkálatokba a Lóca Hagyományőrző Egyesület is bekapcsolódott. Az önkormányzattal közösen szervezték meg a takarítást a négy éve üresen álló iskola udvarán. A munkálatokba várakozáson felüli létszámmal kapcsolódtak be a gátériak. Gereblyéztek, lapátoltak, söprögettek, a bokrokat csinosították, kitisztították az esőcsatornát, szemetet szedtek és szállítottak, járdát takarítottak, gépi munkákat végeztek – tájékoztatta a baon.hu-t Gémes Anikó, a Lóca Hagyományőrző Egyesület vezetője, aki elégedett volt az önkéntesek munkájával, hiszen a 2001-ben állított Tanítók Emlékfája méltó környezetben várja az emlékezőket a jubileumi napon.

Önállóvá válásának századik évfordulójára készül Gátér

Forrás: Beküldött fotó

Azt is elmondta, hogy az iskola udvarának takarítása nagyon jó közösségépítő rendezvénynek is bizonyult. A résztvevők finom süteményekkel, italokkal kínálták egymást. Jutott idő a nosztalgiázásra, beszélgetésre, az iskolás emlékek felelevenítésére is. A segítők munkáját az önkormányzat közös ebéddel köszönte meg.