Egy újabb különleges összeállítást készítettünk az olvasóink által beküldött, régi, családi, kedves fotókból. Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Forrás: Olvasói fotó

Húsvét

Páhiról Andrássy Gyula egy régi húsvéti fotóval elevenítené fel a régi szép családi emlékeket. Ez a fotó most különösen kedves a számára, mert a közelmúltban elhunyt felesége, Makány Mária is látható rajta otthonuk kertjében, több évtizeddel ezelőtt.

Forrás: Olvasói fotó

Azok a 70-es évek

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna az 1970-es éveket idézné meg a régi ONI lakók számára. A fotón az egykori kecskeméti Országos Nevelő Intézet egykori fiú diákjai láthatók. Bízik benne, sokan magukra ismernek. Olvasónk szintén a hetvenes években lakott ott.

Forrás: Olvasói fotó

Tavaszi séta

Kecskemétről, Csordás Erzsébet saját fotójával nosztalgiázna. Tavaszi séta az állomás parkban. A fényképet az amatőr fotószakkör lelkes fotóművésze, Csányi József „Dumas" készítette róla 1979 tájékán.

Forrás: Olvasói fotó

Ejtőernyősök

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 50 évre tekintene vissza. Egykor a kecskeméti repülőtéren szolgáló Hangodi András tiszthelyettes, még sorkatonaként több alkalommal szerepelt a magyar katona ejtőernyős válogatottban. A felvétel 1973. július elején készült az osztrák- magyar ejtőernyős versenyen. Balról jobbra: Hüse Károly főhadnagy, Nemes László törzsőrmester, Ecsédi András szakaszvezető és Hangodi András honvéd.

Forrás: Olvasói fotó

Szép emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy régi nyugdíjas klubhoz kötődő emlékét elevenítené fel. Az 1992-ben alapított, ma már nem működő, ágasegyházi nyugdíjas klubot sokáig vezette. Az évek alatt sok hangulatos rendezvényt, kirándulást szerveztek. Ezek egyikét örökítette meg ez a régi fotó.

Forrás: Olvasói fotó

Gyerekek

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Gizike 70 év távlatába repítené a nosztalgiázókat. A fénykép 1954-ben készült két unokabátyjáról. Nagyon szerette őket. Édesapjuk 1955-ben elhunyt, így édesanyjukkal Budapestre költöztek, így ritkán találkozott velük. Beke András (balról) sajnos 1965-ben, 11 évesen elhunyt. Beke István (jobbról) ma is a fővárosban él.