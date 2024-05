A nevelőszülők hivatása a gondoskodó szeretet és a feltétel nélküli elfogadás. Minden alkalommal, amikor az ÁGOTA Közösség új nevelőszülőket köszönt, azt is ünnepli egyben, hogy ezzel gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeinek és fiataljainak tud biztonságos családi légkört teremteni, hangzott el az eseményen.

Az ÁGOTA Közösség 10 új nevelőszülőt köszöntött

Fotó: Márton Anna

Jelenleg közel 23 ezer gyermek nevelkedik állami gondoskodásban Magyarországon, és sokan közülük még mindig várnak azokra a jó emberekre, akik készek bármilyen sorsú, életkorú gyermek befogadására. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató ezért országszerte keresi az új nevelőszülőket, akik az ÁGOTA Alapítvány közreműködésével döntés előkészítő és nevelőszülői képzéseken vesznek részt.

Az új nevelőszülők Baján átvették a tanúsítványukat és a szolgáltatói nyilvántartásba vételük után otthonukban fogadhatnak majd gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalokat.

Az eseményen Török Zoltánné, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató területi igazgatója és Zsuboriné Kovács Mária, az ÁGOTA Alapítvány önkéntes képzője köszöntötték az új nevelőszülőket és adták át számukra a tanúsítványt.

– A mai nap egy ünnepség számunkra, hiszen a nevelőszülői képzésen résztvevőknek adjuk át a tanúsítványokat. Aki szereti a gyerekeket, és úgy érzi, hogy tud szeretetet adni, bátran jelentkezhet a képzésre – mondta hírportálunknak Zsuboriné Kovács Mária.

Minden olyan 24. életévét betöltött magyar állampolgárt várnak, aki büntetlen előéletű és megfelel az alkalmassági feltételeknek. Egészségügyi, pszichológiai és környezeti alkalmassági feltételeknek kell megfelelni. Egyedülállók és párok is jelentkezhetnek. Olyanok is, akiknek van munkahelyük, hisz munkahely mellett is lehet valaki nevelőszülő.

Bács-Kiskun vármegyében jelenleg mintegy 300 nevelőszülő van, és 1100 gyermekről gondoskodik a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgálat.

– Most Baján végzett egy csoportunk, de reménykedünk abban, hogy májusban Kiskunmajsán is elindul egy képzés. Ha valaki elhivatottságot érez a szakma iránt, akkor várjuk szeretettel – tette Zsuboriné Kovács Mária.

A nevelőszülőség ma már jogviszonyt jelent, ugyanúgy bele számít a nyugdíjas évekbe, mint bármely más munkahely.

Gombkötőné Balogh Szabó Bettina ápolónő, leendő nevelőszülő lapunknak elmondta: izgatottan várja, hogy ki kerül hozzájuk, milyen lesz, miben tudnak neki segíteni. Három gyermek mellett már rendelkezik gyereknevelési tapasztalattal, de nyitott a kihívásokra, és felkészültnek érzi magát a tanfolyamot követően. Hozzátette: az ő szülei nevelőszülők voltak, kihelyezett gyerekek is érkeztek az otthonukba. A szülői példa és a nagyon mély tapasztalat már akkor inspirálta, és eldöntötte, ha lesz rá lehetősége, akkor ő is szeretne segíteni a gyermekeknek. A képzést kiválónak minősítette és a későbbiek folyamán szeretne rendszeresen részt venni hasonló tanfolyamokon, ahol a tapasztalatokat is megoszthatják egymással a résztvevők.

Hajó Edina kommunikációs- és marketing csoportvezető lapunknak hangsúlyozta: Az ÁGOTA Közösség 13 vármegyében tart fent nevelőszülői hálózatot, ebből a Bács-Kiskun vármegyei a legnagyobb, több mint ezer a családjából kiemelt gyerekről gondoskodnak.