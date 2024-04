Dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, hogy az állásbörze egyedülálló lehetőséget nyújt a kiállítók és a szakképzett munkaerő számára. Mint elmondta, az egyetem évente mintegy ezer diplomás értelmiségit bocsát ki a munkaerőpiacra, és az intézmény képzései felkészítik a fiatal munkavállalókat arra, hogy gyorsan elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon. A cégekkel kiváló és szoros kapcsolatot ápol az egyetem, melyek meghatározó szerepet töltenek be a felsőoktatási intézmény életében. Hangsúlyozta, hogy az állásbörze a pályaorientáció talán utolsó szakasza, ahol a leendő munkavállalók és a cégek megismerik egymást, a később diplomázóknak pedig kiváló lehetőség, hogy bepillantsanak a vállalati igényekbe.

A Mercedes-Benz Gyár is bemutatkozott a kecskeméti egyetem állásbörzéjén

Fotó: Bús Csaba

A rektor arról is beszélt, hogy a mai fiatal generáció tagjai is legalább annyira szeretnek dolgozni, és képesek elköteleződni, mint a korábbi nemzedék munkavállalói, csak másképp kell megszólítani és felkészíteni őket, amiért komoly erőfeszítéseket tesz az egyetem. Hozzátette: a 21. századi munkahelyeket jellemző digitalizációra is komolyan felkészítik a hallgatókat.

Gaál József alpolgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy Kecskemét és az egyetem is rakétasebességgel fejlődik. A gazdasági fejlődés egyik fő kihívása a képzett munkaerő megléte. Erre nagyon jó válasz az egyetem részéről az állásbörze, és az, hogy mintegy 30 százalékkal növelték a felvett tanulók számát. A vállalkozásoknak pedig kiváló lehetőség, hogy a duális képzés kereteiben találkozhatnak leendő munkavállalóikkal, valamint a hallgatók beleláthatnak a munka világába és a szakterületbe.

Az alpolgármester emlékeztetett, hogy a városvezetés feladata e fejlődési folyamat segítése, a vállalkozásbarát pozitív körülmények megteremtése. Fontos feladatként jelölte meg Gaál József, hogy a Kecskeméten dolgozó munkavállalók életét kényelmesebbé, a szabadidő hasznos és színes eltöltését lehetővé tegyék. Ez mind növeli Kecskemét vonzerejét a munkavállalók előtt.