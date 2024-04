A magazinban megjelent cikk úgy fogalmaz, Magyarországon 2024 januárjában az ország 20. Duna-hídjának építése jelentős mérföldkőhöz érkezett a hídpálya több héttel a tervezett határidő előtt elérte a lezárást. Mint az a magyarepitok.hu oldalon olvasható: a cikkben a projekt legnagyobb kihívásait is részletezik, többek közt kifejtve, hogy a szerkezetépítés során a híd 89 szegmensből tevődött össze, amelyek mindegyikéhez több mint 150 munkafolyamat tartozott.

Összeért az új Kalocsa–Paks Duna-híd

Fotó: Magyarepitok.hu

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában zajló projekt már a hordógurításon is túl van, a magyar szakportál információi szerint hamarosan a próbaterhelést is elvégzik a 946 méteres építményen. A minisztérium korábbi közlése szerint a 2021 februárjában kezdődött beruházásnak jelentős gazdaságélénkítő hatása várható a térségben. Az új Duna-híd kivitelezésnek köszönhetően Kalocsa és az M6 autópálya, valamint Kalocsa és Paks között a menetidő a korábbi 55 percről hozzávetőlegesen 15 percre csökken. A kivitelező az új híd alépítményei (beleértve az alapozást is) és felszerkezetei készítése során közel 28 ezer m³ betont épített be, az összeszerelt acélszerkezet súlya pedig meghaladja az 5 ezer tonnát. Emellett 418 kilométer hosszúságban kerültek beszerelésre feszítő kábelek, a vízépítési műtárgyakba és pillérvédelembe pedig 82 300 tonna beépített kő került.