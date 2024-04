Működik a településen egy kétcsoportos bölcsőde, de már régen igény mutatkozott az újabb intézményre. Az előző évben 60 kisgyermek született Bácsalmáson, ami azt jelenti, hogy indokolt egy új bölcsődének a felépítése, hangzott el az eseményen. A korábbi bölcsőde nem elégítette ki az igényeket, jelenleg is sok gyermeket a közeli településekre visznek a szülők.

Németh Balázs polgármester

Fotó: Márton Anna

Csoportonként 14 főt tudnak fogadni az új intézményben

– Az épület egy 450 négyzetméter alapterületű ingatlan és – bár elsődlegesen nem ez volt a cél – munkahelyeket is termetünk általa, 11 kollégát várunk majd, dajkákat, technikai személyzetet és vezetőt is. Ha elkészül ez az új bölcsőde, akkor a meglévő kétcsoportos bölcsődével egy önálló intézményt hozunk létre, ami önkormányzati fenntartású lesz, és természetesen oda egy önálló vezetőt is kell választanunk – fogalmazott Németh Balázs. Hangsúlyozta továbbá, hogy a korábbi 2010-es 25 százalékos munkanélküliség lecsökkent 3,5 százalékra. Nem is kell hirdetniük a bölcsődét, mert tudták, hogy van rá igény.

Ha bármilyen fejlesztésbe kezdenek, akkor a kistérségben, járásban vagy esetleg egy kicsit nagyobb térségben gondolkoznak. – A projekt 623 millió európai uniós forrásból és 157 millió forintos állami támogatásból valósul meg. A beruházás eredeti befejezési határideje idén december 31-e. Ez szinte biztos, hogy változni fog. Tizenöt ajánlattevő volt a közbeszerzésen, így 170 millióval olcsóbb ajánlatot is kaptunk, mint amennyi forrásunk van rá. Egy játszószobát szeretnénk építeni a megmaradt összegből. Jelenleg ez tervezés alatt van, ha elfogadják, akkor ugyanezen a telken megépül a játszószoba is. A helyszínben sokat gondolkodtunk. Az önkormányzatnak egyetlen üres telke van a Gróf Széchenyi utcában, de az nem volt alkalmas a célra, ezért nem ezt választottuk. Illetve szeretnénk majd egy új óvodát is építeni. A rendezvényteret néztük ki a Dózsa György utcán, a református templom mellett, és ide építjük fel az új bölcsődét, de természetesen még bőven marad terület a rendezvények részére – részletezte a polgármester.

Egy mórahalmi cég tette a legkedvezőbb ajánlatot

A kezdeti beszélgetések és az utána érdeklődést követően kiderült, hogy egy tőkeerős, hosszú évek óta működő cégről van szó, amely amit eltervez, azt meg is tudja tisztességgel építeni, hangzott el az eseményen.

A közbeszerzés során az önkormányzat már leelőlegezte a munkát, a cégnek nem kellett saját forrásból anyagot vásárolni, mert tudtak előleget biztosítani. Típustervekből választottak, szép, belső átriummal, félig fedett terasszal egy nagyon szép épületet építenek a bölcsisek részére.

A projekt révén kielégítésre kerül a város és a környező térség lakosainak bölcsődei ellátás iránti igénye. A beruházás erősíti a város népességmegtartó és vonzó képességét, valamint lehetőséget teremt a fiatalok betelepülésére, illetve a családok gyermekvállalási szándékainak megvalósítására.