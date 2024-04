A bajai Armstrong Clubban fellép a Metal Daze és a dombóvári Fate zenekar április 13-án, szombat este 21 órától. A Metal Daze az örökzöld slágerek mellett új dalokat is játszik. A tavaszi koncertsorozat március 27-én a Jack, Orwell Disznói, Lecsa-Punk, Another Way és Infectious Pit koncertekkel folytatódik.

Metal Daze

Fotó: Kapott fotó

A fellépéseket a Nemzeti Kulturális Aalap Hangfoglaló Programja támogatja.