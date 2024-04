Azért, hogy felhívják a figyelmet a szorgos kis rovarok fokozott védelmére, hazánk méhészei 1994-től minden évben április 30-án megtartják a Méhek napját. Kecskeméten idén ezen a napon Laczi János kerekegyházi méhész tartott előadást, a Wojtyla Házban. A méhész egyúttal termelői mézzel is megkínálta a jelenlévőket.

A méhek fontos szerepéről mesélt a szakember

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Laczi János, méhész, református presbiter egy bibliai igeverssel kezdte előadását. Mint mondta, a Bibliában több helyen is megemlítik a mézet, mint édesítőszert. Kifejtette, hogy bár nekünk már természetes, hogy vannak különböző édesítőszereink a Szentírás megírásának az idejében csak mézzel édesítették az ételeket.

Csökken a méhek száma?

A világot csökkenő méhállomány jellemzi, de ennek ellenére nő a méztermelés – hangsúlyozta a szakember. Mint mondta, Magyarország különleges, csodálatos és a szélsőséges időjárástól védett helyen terül el. – Hazánkban nagyon jó növényflóra alakult ki, ahol nagyon sok jó méhcsaládot lehet tartani – tette hozzá.

A méhész szerint ma Magyarországon közel 20 ezer méhész gazdálkodik 1 millió kétszázezer méhcsaláddal. Szerinte bár egyenlőre hazánkban a méhészek még nem érzékelik a méhek hiányát, fontos megérteni, hogy a manapság bennünket érő környezeti hatások – mint például az Homokhátságra jellemző aszály is – a méheket is érinti, ezáltal pedig minket is.