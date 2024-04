Magyarország lisszaboni nagykövetsége április 9–13. között, a magyar–portugál diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 50. évfordulója alkalmából az Agrárminisztériummal együttműködésben Magyar Napok rendezvénysorozatot szervezet Portugáliában, Lisszabon, Fátima és Setúbal helyszíneken. A programok célja többek között a hagyományos magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termékek, hungarikumok bemutatása volt a portugál nagyközönség számára, ezzel is elősegítve a kiváló magyar termékek és képzőművészeti alkotások portugáliai népszerűsítését, piacra juttatását.

Lisszabonban mutatkoztak be a halasicsipke-varrók és a kalocsai hímzők

Fotó: Magyarország lisszaboni Nagykövetsége

A lisszaboni Nemzeti Kocsi Múzeumban tartották a Hungarikum Napok ünnepélyes megnyitóját, ahol Fábián Emília nagykövet, majd Mário Nuno do Bento Antas múzeumigazgató nyitóbeszédét követően Antal Andrea, az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztályának vezetője tartott előadást a Hungarikumok Gyűjteményéről.

Mindjárt az első nap, a divatbemutatóval egybekötött megnyitóünnepségen bemutatkozhatott a halasi csipke és a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület is. Hrivnák Tünde divattervező elbűvölő BY ME Miracle eredeti halasi csipkével díszített ruhakölteményeinek divatbemutatója nagy sikert aratott. A halasi csipkevarrók csipkebemutató is tartottak, így nyújtva komplex képet a csipkék királynőjéről, a gyönyörű halasi csipkéről.

– A magyar–portugál diplomáciai kapcsolatok hosszú történetre nyúlnak vissza, az elmúlt évtizedek során a két ország között szoros és tartós kapcsolat alakult ki, melynek alapja a kölcsönös tisztelet és együttműködés – írta dr. Fábián Emília, Magyarország lisszaboni nagykövete a nagykövetség hivatalos oldalán. Hozzátette: a két ország közötti kapcsolatok mind politikai, mind gazdasági területen fontosak, és további lehetőséget rejtenek az együttműködésre. 2024-ben ünneplik a diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 50. évfordulóját, melynek keretében a nagykövetség számos gazdasági, kulturális és tudományos programot szervez.

A második napon a közel háromszázezres Santiago do Cacém volt a Hungarikum Napok második állomása, ahol az Önkormányzati Tanács épületében V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos a hungarikumokról, a magyar kulturális értékekről beszélt köszöntőjében. Álvaro Beijinha, Santiago do Cacém város polgármestere és dr. Fábián Emília nagykövet is köszöntötte a vendégeket.