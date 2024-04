Erzsike néni férje 1975-ben halt meg, közben az unokák felnőttek, és a lányáék is elköltöztek, így egyedül maradt a Gábor Áron utcai házban. Családja gyakran látogatta, és a szomszédokkal is jó viszonyt ápolt. Ameddig ereje és egészsége bírta, eljárt nyáron idénymunkákba besegíteni. 2011-ben megromlott egészségi állapota miatt költözött be az idősek otthonába, ahol hamar beilleszkedett, jól érzi magát. A többi lakó is szeretettel fordul felé. Ideje nagy részében már ágyban fekszik és alszik, de olykor még a bingóversenyekre kiviteti magát a társalkodó helyiségbe.

Erzsike néninek fia, Juhász István segített a gyertyákat elfújni

Fotó: Vajda Piroska

A város vezetői is köszöntötték Erzsike nénit Csányi József, polgármester köszöntőjében hangsúlyozta a Juhász család Kiskunfélegyháza azon jeles családjai közé tartozik, melynek tagjai évszázadok óta dolgoznak a városért. Többek között ők is hozzájárultak ahhoz, hogy 250 éve mezővárosi rangra emelte Kiskunfélegyházát Mária Terézia királynő. Ebből a 250 évből Erzsike néni több mint 100 évig itt élt, itt dolgozott. Sokat köszönhet neki a város, többek között fiát, Juhász Istvánt, aki díszpolgára Félegyházának, és a Móra Ferenc Gimnázium örökös tanára. Csányi József a miniszterelnök aláírásával ellátott emléklapot és a város 250 éves évfordulójára készült ünnepi albumot ajándékozta Erzsike néninek. Balla László alpolgármester virágcsokorral, míg dr. Ónodi Izabella, képviselő asszony Samu Mónika, félegyházi gyöngyfűző által készített gyöngysorral lepte meg az ünnepeltet.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.