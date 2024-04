A megújuló uradalmi kút közelében egy új szökőkút is épül, valamint térköves sétány a tér mindkét oldalán, merthogy időközben elkezdődött a beruházás második üteme is. A sétány mindkét oldalán virágokat és új facsemetéket is ültetnek majd. A tér újraparkosítását az önkormányzat saját forrásból végzi el, külön szakembert kértek fel a dísznövények kiválogatására és elhelyezésére.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.