Csoportos kategóriában különdíjban részesült a ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola 6. osztálya, akik mosoly nagykövetként meglepték iskolájuk többi osztályát saját készítésű gofrival, virágokkal, továbbá készültek egy vicces előadással az iskolatársaiknak, hogy ezzel is tovább adják a mosolyt.

Különdíjat kapott a ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola 6. osztálya

Fotó: Beküldött fotó

Az Adj egy mosolyt ajándékba! országos kreatív pályázaton a gyerekeknek az volt a feladata, hogy mutassák be, hogyan tudnak a mosollyal változást okozni a környezetükben.

Izgatottan vártuk a fejleményeket és nagyon örültünk, amikor meghívást kaptunk Budapestre, a díjátadó gálára – mondta Berenténé Gönczi Ilona, a ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola 6. osztályának az osztályfőnöke.

Hozzátette, hogy kicsit megilletődve érkeztek az ünnepségre, ahol megnézhették a sok-sok pályázó különféle alkotását. Nagy örömükre csoportos kategóriában jutalmazottak lettek, amiért az osztályuk 20 ezer forintos ajándékutalványt nyert. Örömünk fokozódott, amikor újra színpadra szólítottak bennünket, mert megnyertük a kategória különdíját – tette hozzá az osztályfőnök. Jutalmul a diákok ellátogathatnak a Kecskeméti Vadasparkba.

A versenyt illetően az osztályfőnök büszkén nyilatkozott. – Sokszoros nyertesei vagyunk ennek a pályázatnak, hiszen az osztályközösségünk alakult, kovácsolódott a közös munka folyamán és persze, jól esett mosolyt csalni az iskolatársaink és tanáraink arcára. A pályázat mottójával azonosulni tudtunk és tovább is tudtuk adni: Bár rengeteg különbség van köztünk, de egy dologban mind egyformák vagyunk: mind emberek vagyunk. A mosoly a legegyszerűbb módja annak, hogy az emberek hidat építsenek egymás között és utat találjanak a párbeszédre – mondta.

Rajkay Emőke az alapítvány elnöke és a díjátadó ünnepség fő előadója meghatóan nyilatkozott az iskolákról, valamint a pedagógusokról, szülőkről is, akik áldozatos munkájukkal, szabadidejüket sem kímélve juttatták sikerélményhez diákjaikat, gyermekeiket. Az alapítvány elnöke továbbá kiemelte és megköszönte az adományozók és önkéntesek segítségét, akik részt vettek abban, hogy méltón díjazzák, elismerjék és ünnepeljék a gyerekeket.

A rendezvényen megszólaltak a pályázók, pedagógusok és szülők is egyaránt. Az alapítvány sajtóközleményében tájékoztatott, hogy az egyik legkiemelkedőbb történet egy pedagógusé volt, aki a diákjai között tapasztalt feszültségekkel és veszekedésekkel szembesülve nevezte be osztályát a pályázatra. Az általa vezetett osztály tanulói az előkészületek során nemcsak kibékültek egymással, de az osztálylégkör is érezhetően szeretetteljesebb lett. Ez a pozitív változás nemcsak a diákok között, hanem az egész iskolaközösségben is érezhetővé vált.

Egy másik példa a sajátos nevelési igényű kategóriából származik, ahol egy pedagógus és osztálya több ezer embert ajándékozott meg a mosolyával. Az általuk készített ajándékok és üzenetek nemcsak örömet hoztak az emberek életébe, hanem felhívták a figyelmet az egymás iránti kedvesség fontosságára is. Az elkötelezett tanárnő és diákjai nem csupán a közösségüket inspirálták jobb tettekre, hanem az egész iskolát is. Ezekből látszik, hogy a szeretetteljes közösségi kezdeményezések nem csupán egyedi mosolyokat hoznak az arcokra, hanem egy egész közösség életét is képesek felpezsdíteni és átalakítani. Legyen ez az elismerés egyúttal inspiráció mindannyiunknak, hogy kis lépésekkel és odaadással hatalmas változásokat érhetünk el a világban.