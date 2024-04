A közösségi növényültetésen nem csak a társasház lakói vettek részt, de Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselő, Balla Évi közös képviselő és Gál Zsombor, a Lendületben a Széchenyivárosért Egyesület elnöke is kivette a részét a munkából. A Lendületben a Széchenyivárosért Egyesület már korábban is aktívan tevékenykedett Kecskemét zöldítésén, hiszen az elmúlt időszakban három alkalommal is szerveztek kertészkedéssel kapcsolatos megmozdulást Zöldítsünk ÖKOsan címmel.

Péntek délután tavaszi napsütésben ültették a növényeket Kecskeméten a Nyíri úton

Fotó: Orosz Fanni

A kertészkedés egy alapos takarítással egybekötött előkészülettel kezdődött. A közösség kérésére tujákkal gazdagodott a kicsi, de annál rendezettebb közös kert, a lakók pedig muskátlikkal és balkon növényekkel díszíthették saját erkélyüket. A szomszédok, Nemcsik Mátyás, Gál Zsombor és Balla Évi mind gereblyét és ásót ragadtak, a közös munka gyümölcse pedig magáért beszél.