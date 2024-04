A nagyszabású rendezvénysorozat ünnepélyes eredményhirdetéssel és díjkiosztóval zárult, melyről 88 Kárpát-medencei magyar gimnáziumi tanuló közül 20 diák térhetett haza a legrangosabb elismeréssel: a Kazinczy-éremmel. Köztük a Csongrád-Csanád vármegyei döntő 2023-as és 2024-es első helyezettje, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium 11. évfolyamos, irodalmi-drámai-média tagozatos diákja, a kiskőrösi származású Gyalog Lilla.

Gyalog Lilla a Kiskőrösön élő, de Szentesen tanuló sikeres diáklány

Fotó: Kapott fotó

Az anyanyelvüket legszebben tolmácsoló diákoknak Győrben egy írásbeli és két szóbeli – egy szabadon választott és egy kötelező szövegfelolvasási – feladatot kellett megoldaniuk. Lilla kimagasló teljesítményéért részesült az elismerésben. Felkészítője Molnár Szilvia Nóra tanárnő, továbbá tanácsaikkal, támogatásukkal segítették szakmai tanárai is.

Lilla Kiskőrösön, Petőfi szülővárosában él, korábban az ottani evangélikus iskola, a KEVI tanulója volt. Kiállása köszönhető komoly zeneiskolai múltjának is, hiszen a kiskőrösi SZÓ-LA-M intézményben kiskorától zongorázik, és jelenleg magánének tanszakra is jár. Így sikere saját szorgalma és kitartása mellett két város, két vármegye számos segítő szándékú nevelőjének, pedagógusának érdeme is. Kisgyermekkora óta a színház, valamint a magyar nyelv és irodalom iránt érdeklődik, melyben családja is mellette áll. A drámatagozaton kiváló mustrázó, és rendszeresen műsorközlőként szerepel a HMG szalagavatóin, rendezvényein. Hálás szívvel emlékezik a Keceli Musical Stúdióban töltött évekre és a Bajai Fiatalok Színháza remek hangulatú nyári táboraira. Jelenleg a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Nemzeti Dobogó drámakurzusának résztvevője.