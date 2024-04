Reggel óta tartottak a locsolkodások országszerte, egykor vidéken a lányokat a kúthoz vitték és vödörrel leöntötték őket hideg vízzel, manapság már inkább illatos kölnivel locsolkodnak a férfiak. Kivételek azonban mindig vannak, így Kiskunhalason is a városházával szembeni, színes tojásokkal és szalagokkal feldíszített húsvéti kútnál hagyományosan locsolkodtak a kisszállási Piros Muskátli Táncegyüttes legényei, akik hideg vízzel öntözték meg a lányokat.

Hagyományos locsolkodásra várták a halasiakat a helyi Tájházba is

Fotó: Pozsgai Ákos

Molnár H. Boglárka, az MTVA riportere idén harmadszor tudósította élőben az M1 Híradóját a kiskunhalasi locsolkodásról. Végső István történész, a Pásztortűz Egyesület elnöke volt a beszélgetőtársa, aki beavatta a tévénézőket abba, hogy locsolkodtak régen Halason.

– Vannak leírások azzal kapcsolatban, hogy a húsvéti mulatozás már elindult húsvétvasárnap bálokkal, aztán húsvéthétfőn hajnaltól járták a legények a 112 ezer holdas halasi határt és meglocsoltak minden lányt és asszonyt. A locsolkodásért kaptak pálinkát, jó bort, sonkát, kalácsot és cukros süteményt – számolt be a halasi történész, aki elmondta azt is, hogy a hagyományoknak megfelelően most ők is húsvéti asztallal, zenével és több vödör kútból hozott hideg vízzel készültek a locsolkodásra.