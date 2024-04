György Anita, a Görög Kertészet egyik tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, negyedik éve vesznek részt a tavaszi és az őszi virágünnepen. Ezeken az események adják el a legtöbb virágot. A szakembertől azt is megtudtuk, hogy egyre tudatosabban vásárolnak az emberek virágot, és igényt tartanak a kertészek szakmai tanácsára. Szeretnék tudni, hogy melyik virágot milyen helyre ültessék, hogyan gondozzák? Azt is megtudtuk, hogy az olcsóbb és naptűrő virágok a legkeresettebbek. Hiszen ahogy változik az időjárás, egyre forróbbak a nyarak, ezért egyre inkább a nap- és százrazságtűrő növényeket vásárolják. Takarékosságból pedig egyre többen az évelőket és a kétnyári virágokat részesítik előnyben. György Anita arról a pozitív tapasztalatáról is beszélt, hogy a koronavírus világjárvány óta sokkal többen érzik fontosnak a keretet és a kertészkedést. Ezt kedvező folyamatot erősíti a félegyházi virágünnep is – hangsúlyozta.