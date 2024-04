A város mazsorett együttesei nagy szorgalommal készültek az április 13-án tartott 25. Debreceni Országos Mazsorett Fesztiválra.

Első sor a Sarkifény, mögöttük az Orchidea, hátsó sor Gyöngyszem csoportok táncosai. A lányok mögött Gubacsi Zsófi és Gmoser György mazsorett tanárok

Forrás: Gmoser György

A lányok hetek óta heti 3-4 alkalommal készültek a versenyre, ami a tavasz első nagy megmérettetése. A csoportok Gubacsi Zsófia új koreográfiáival, és Gmoser György irányításával gyakoroltak a Bem iskola aulájában, tornatermében, a városi művelődési házban és a főtéren is.

Nagyon jó volt a téren készülni, ahol mindig nagyszámú közönség figyelte az edzéseket. 1. korcsoportban a „Sarkifény” 8-10 éves lányok., 2. korcsoportban az „Orchidea” 10-12 éves lányok, 3. korcsoportban a „Gyöngyszem” 14-17 éves lányok versenyeztek. Debrecenbe nagy busszal, és tíz autóval, lelkes szülői gárdával indult a népes csapat 13-án reggel. A fesztivál forgatókönyve szerint 11:15-12 óráig volt a sportcsarnokban próbalehetősége a lányoknak. Anyukák gyönyörű, egységes frizurákat és sminkeket készítettek a lányoknak. A 17 versenyző csoport 14-19 óráig szórakoztatta a teltházas közönséget, tájékoztatta a hírportálunkat Gmoser György a csoportok vezetője.

– Büszkén mondhatjuk, hogy lányaink fantasztikusan szerepeltek. A 2. és 3. korcsoportban csak Debrecen került elénk! Az első korcsoportban a „Sarkifény” magasan nyerte a versenyt. Kiemelt arany oklevelet, sőt még a közönségdíj mosoly tortát is megnyerték a kiskőrösi lányok! Juhász Molly lett a legjobb tambur. Az „Orchidea” és a „Gyöngyszem” csoportok arany okleveleket érdemeltek ki Show és Pom-pon kategóriában is. A legjobb tambur itt is kiskőrösi lett: Balázs Lia és Szkenderovits Eszter.

Kiskőrös Gyöngyszemei Gubacsi Zsófi vezetésével lelkileg készülnek a fellépésre

Forrás: Gmoser György

A lányok ezután sem ereszthetnek le. A szakmai vezető elmondása szerint nagy szorgalommal készülnek a következő fellépésekre: a Tánc világnapjára, május 1-én a szabadidő parkban lépnek fel, illetve a májusi Városalapítók Napján láthatja még őket a közönség. Májusban még Kiskunfélegyházán, június 2-án Budapesten versenyeznek a kőrösi lányok – minderről Gmoser György, a kiskőrösi mazsorett táncosok vezetője tájékoztatta hírportálunkat.