Kézműves termékekkel várják az érdeklődőket

Fotó: Lizik-Varga Katalin

A kicsiket anyák napi mézeskalács díszítéssel és meseolvasással is várják. A téren pedig kézműves termékeket, alkotásokat lehet vásárolni. A jó idő is kedvez a programoknak, így még most sem késő elindulni.